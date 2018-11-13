Спустя 4 месяца работы полицейским удалось разоблачить ОПГ, члены которой держали украинцев в трудовом рабстве и заставляли работать на сельскохозяйственном предприятии в Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

Правоохранители сообщают, что на данный момент задержано 13 членов группировки, которая действовала по всей территории Украины. У них изъято оружие, дорогие автомобили и миллион гривен наличными. Организатором ОПГ оказалась семейная пара - гражданин Грузии и украинка, обоим им по 38 лет.

В ходе своей деятельности они привлекали к работе специальных вербовщиков, которые искали среди социально незащищенных слоев граждан, зачастую на вокзалах, желающих поработать на сельхоз предприятии в Одесской области.

Однако у согласившихся забирали документы и телефоны, заставляли работать на поле по 13 часов, деньги им не платили. Тех, кто возмущался, били. При этом за все время в трудовом рабстве побывало более 100 человек.

Преступников задержали в тот момент, когда они сажали новых жертв в микроавтобус на вокзале в Одессе.

В момент спецоперации полиция освободила 94 раба.

Видео: YouTube/ Національна поліція України

Фото: npu.gov.ua

По данным сайта "Информатор", рабов поставляли специальные вербовщики – рекрутировали более-менее трудоспособных и социально необеспеченных граждан без постоянного места жительства.

Вербовали, в основном, на ж/д вокзалах соседних областей (Кировоградская, Черкасская) и Киева, обещая трудоустройство, жилье и стабильную зарплату 450-500 гривен в день. Людей отвозили на машинах вербовщиков, в пути поили водкой (возможно, с добавками, потому что они спали всю дорогу и потом не понимали, где находятся).

За каждого доставленного на место “работника” вербовщик получал 500 гривен. А у прибывших отбирали документы и телефоны, заставляя работать бесплатно и жить в бараках.

Тех, кто не хотел работать или пытался убежать избивали охранники. У полиции есть обоснованные подозрения, что были и случаи убийства беглецов.

Напомним, в штате Колорадо решили все-таки запретить рабство, кроме как наказание за преступление.

Также мы писали, что в Польше задержали организатора трудового рабства для украинцев.