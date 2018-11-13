Во вторник, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будет прохладно, местами будет идти снег. Об этом свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Укргидрометцентра.

Холоднее всего будет на востоке. В Луганской и Донецкой областях будет идти снег. В Запорожье - снег и дождь. Днем температура воздуха будет сохраняться в пределах -1...+3 градуса, ночью местами температура будет опускаться до -7 градусов, но в среднем останется на уровне -4...-5.

В западных областях, напротив, будет довольно тепло, местами будет выходить солнце, осадков не предвидится. Температура будет подниматься до +13 градусов днем в отдельных регионах и держаться на уровне +2...+4 ночью.

В Киеве сегодня - переменная облачность. 0...+2 градуса днем и -4...-6 ночью. Осадков не предвидится.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики обещают мокрый снег и небольшой мороз в Киеве на этой неделе.

Также мы писали, что синоптики обещают резкое падение температуры воздуха и первый снег в Украине.