Сегодня утром, 13 ноября, в ответ на массированную ракетную атаку ХАМАС ВВС Израиля нанесли мощный авиаудар по объектам на территории сектора Газа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

"Продолжается массированная ракетная и минометная атака на израильских гражданских лиц из сектора Газа. В ответ истребители и беспилотники армии Израиля только что завершили удар по военным целям ХАМАС и "Исламского джихада", - заявили военные Израиля.

"Всего по состоянию на настоящий момент в секторе Газа поражены около 150 военных объектов, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому джихаду", включая три правительственных здания, использовавшихся в военных целях. В настоящий момент нанесение ударов израильской армией не завершено", - добавили военные.

Напомним, что с вечера 12 ноября, из сектора Газа было выпущено не менее 370 ракет по Израилю, 100 из них перехвачены системой ПВО "Железный купол". 70 ракет были выпущены за последние семь часов. В результате обстрелов погиб один человек, 55 получили ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что в ходе операции спецназа были убиты два полевых командира ХАМАС, в ответ на Израиль полетели ракеты.