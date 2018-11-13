В Беларуси умер известный композитор Игорь Лученок, народный артист республики и СССР. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook народный артист Беларуси, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

"Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок... Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах. Вечная память", - отметил белорусский музыкант.

Фото: facebook.com

Напомним, что еще 2 ноября Игорь Лученок был госпитализирован в клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом, где ему была проведена операция.

Видео: ВИА Песняры

Игорь Лученок родился 6 августа 1938 года в Марьиной Горке (Минская область) в семье врача. В раннем возрасте будущий композитор освоил цимбалы, скрипку, баян, а уже в 13 лет был принят в среднюю специальную музыкальную школу при Белорусской государственной консерватории. В 1961 году Лученок окончил Белорусскую консерваторию по классам фортепиано и композиции. После окончания ее Лученок обучался уже в Ленинградской консерватории под руководством народного артиста РСФСР, профессора Вадима Салманова (1912-1978) и в аспирантуре при Московской государственной консерватории под руководством советского композитора, профессора Тихона Хренникова (1913-2007).

В 1982-1986 годах Игорь Лученок был ректором Белорусской государственной консерватории, с 1980 года он возглавлял Белорусский союз композиторов. Лученку были присвоены звания народного артиста Беларуси и народного артиста СССР. Он лауреат премий Ленинского комсомола и Государственной премии Беларуси, специальной премии президента страны. Маэстро был награжден орденами "Знак Почета", Дружбы народов и Франциска Скорины.

В своих произведениях композитор неоднократно обращался к творчеству таких известных белорусских поэтов, как Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович, Максим Танк, Аркадий Кулешов. Поклонники его творчества знают и любят такие его произведения, как "Майский вальс", "Мой родной край", "Журавли на Полесье летят", "Вероника", "Алеся", "Очарованная моя" и многие другие. Каждый час куранты на башне Минской ратуши отбивают мелодию Лученка из "Песни о Минске".

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