В США грядет очередная громкая отставка. Дональд Трамп намерен уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен из-за проблем на границе с Мексикой.

Об этом передает The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их сведениям, Трамп постоянно подвергает критике работу Нильсен. Сама министр рассказала своему окружению, что недовольна сложившейся ситуацией. Ее помощники сообщили, что Трамп, похоже, не понимает нюансов иммиграционной политики и критикует министра, когда та пытается объяснить проблемы, связанные с некоторыми его предложениями в этой сфере.

Источники отмечают, что Трампа вывел из себя отказ Нильсен полностью закрыть границу с Мексикой, так как это на деле неосуществимо.

При этом глава аппарата Белого дома Джон Келли всячески противится такому решению президента. Нильсен перед утверждением на пост министра занимала должность первого заместителя Келли, который до этого возглавлял министерство.

Напомним, что Трамп в конце октября распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч военнослужащих, чтобы остановить караваны мигрантов.