В США продолжают свирепствовать лесные пожары в штате Калифорния. Официально объявлено о гибели 44 человек. Об этом сообщил телеканал ABC.

Подавляющее большинство жертв зарегистрировано в округе Бьютт на севере штата, примерно в 150 км от его столицы, города Сакраменто. Площадь возгорания превышает 450 кв. км, огонь удалось локализовать всего лишь на 25%.

Фото: abcnews.go.com

Как сообщил на пресс-конференции шериф Бьютта Кори Хонеа, 13 ноября на территории двух городов этого округа обнаружены останки еще 13 человек. "На сегодняшний день были обнаружены тела еще 13 человек, это доводит общее число жертв до 44 человек", - заявил шериф.

"Насколько я понимаю, это делает природный пожар самым крупным по числу жертв в истории штата Калифорния", - отметил Хонеа.

Опознаны пока четыре жертвы. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действует режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией. Пострадавшие районы Калифорнии объявлены зоной крупного стихийного бедствия.

Ранее "Страна" сообщала, что звезда фильма "300 спартанцев" потерял из-за пожаров в Калифорнии дом и машину.