На Ближнем Востоке резко обострилась обстановка в зоне арабо-израильского конфликта. Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 300 ракет. По меньшей мере 16 человек пострадали, сообщила медицинская служба Израиля "Маген Давид адом".

В полиции Израиля уточнили, что ракеты упали на территории городов Ашкелон, Сдерот и Нетивот, передает ТАСС.



"На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были зафиксированы в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - заявили в ЦАХАЛ.

Военные отметили, что за последние часы террористы из сектора Газа запускают по израильским городам "более одной ракеты каждую минуту".

Ранее "Страна" сообщала, что ХАМАС объявил о начале третьей интифады против Израиля.