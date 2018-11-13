Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в организации переправки 5 кг кокаина из Испании.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники СБУ совместно с Гражданской гвардией Королевства Испании во взаимодействии со Службой внешней разведки Украины пресекли контрабанду в нашу страну почти 5 кг кокаина", - сказано в нем.

Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы планировали переправить кокаин из одной из стран Центральной Америки транзитом через Испанию с использованием международных почтовых перевозок.

Наркотики адресовались двум людям, не знавшим, что находится в посылке.

В ходе совместной операции правоохранители задокументировали, что в 4 отправлениях с электроприборами в Испанию была направлена ​​партия наркотика для последующей переправки в Украину. Организатора наркобизнеса задержали в Киев.

Сотрудники СБУ выяснили, что наркотик адресовался двум физическим лицам из Киева, которые не догадывались об истинном содержании почтовых отправлений.

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