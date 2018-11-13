Сотрудники киберполиции разоблачили жителя Днепропетровской области, ранее занимавшего руководящую должность в одном из банков, который разместил в Интернете объявление о продаже базы данных клиентов банковского учреждения.

Как сообщается в понедельник на сайте Национальной полиции Украины, сотрудники Приднепровского управления Департамента киберполиции (Кировоградская область) во время мониторинга сети Интернет выявили объявление о продаже базы данных клиентов одного из украинских банков.

Сотрудники киберполиции установили личность мужчины, который пытался продать персональные данные граждан Украины. Им оказался 37-летний житель Днепропетровской области, ранее занимавший руководящую должность одного из банков. База данных, которую он пытался продать, насчитывала информацию почти о полумиллионе граждан.

По месту жительства правоохранители провели санкционированный обыск, в результате которого обнаружена компьютерная техника с базами данных с персональной информацией граждан. Кроме того, полицейские изъяли дополнительные цифровые носители информации, банковские карты и черновые записи, которые использовал злоумышленник.

Изъятая техника направлена на экспертизу, после результатов которой будет решен вопрос об объявлении мужчине о подозрении. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

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