Гитариста популярной американской рок-группы Aerosmith Джо Перри госпитализировали после концерта Билли Джоэла в Madison Square Garden в Нью-Йорке, на котором выступал сам музыкант. Об этом сообщает TMZ.

После того как Перри закончил играть знаменитую Walk This Way (Иди сюда), где звучит фантастическое гитарное соло, он почувствовал себя плохо и ушел в гримерку в "ужасном" состоянии, после чего ему вызвали скорую.

По данным инсайдеров, у 68-летнего музыканта случился застой в легких. Медики пробыли за кулисами около сорока минут. После того, как врачи прочистили ему дыхательные пути с помощью специальной трубки, Джо положили на носилки, надели кислородную маску и отправили в больницу.

В больнице ему стало лучше, он находится в сознании.

По словам источников, близких к Перри, музыкант испытывал проблемы с дыханием в последние несколько недель.

Отметим, что в 2016 году Джо Перри также был госпитализирован после того, как он потерял сознание во время концерта в Нью-Йорке. Причиной стало обезвоживание и истощение.

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