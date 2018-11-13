Спасатели в Карелии обнаружили тела двух мужчин - послушника и рабочего Валаамского монастыря, которые отправились на лодке с Валаама на другой остров и утонули. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карелии, передает "Благовест-инфо".

"Поиски прекращены. Тела мужчин обнаружены", - сказал собеседник агентства.

По данным карельской поисково-спасательной службы, 10 ноября послушник и рабочий монастыря уплыли на лодке с острова Валаам на другой остров. Один мужчина был жителем Нижнего Новгорода, другой - Архангельской области и пропали. Поиски осложнялись сильным ветром и большими волнами на Ладожском озере.

Позже стало известно, что случилось. Как сообщает сайт обители, лодка перевернулась. Один из них, послушник, выплыл, это было недалеко от берега.

"Но, наверное, услышал крики товарища, рабочего, который не умел плавать и держался за перевёрнутую лодку. Сбросил с себя на камни куртку и бросился на помощь. Их тела сегодня нашли. Обоих звали Андреями. Да упокоит Господь души их в селениях праведных…"

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