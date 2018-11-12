В Киеве 43-летний мужчина при попытке задержания покусал полицейского, а еще одного правоохранителя ударил. Об этом сообщает Информатор.

Сообщается, что позвонил в полицию несовершеннолетний, он и сообщил о конфликте между родителями. Когда полиция прибыла на место происшествия, один из участников конфликта отказался общаться с правоохранителями, но при попытке задержания одного полицейского ударил, а второго – покусал.

Выяснилось, что между мужчиной и женщиной неоднократно возникали семейные ссоры, для решения которых постоянно вызывали патрульных.

После произошедшего мужчину задержали. Ему объявили подозрение в преступлении по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов). За это ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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