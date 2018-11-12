В Чехии в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре заробитчанина-украинца родом из Закарпатской области, одна пострадавшая госпитализирована, сообщило издание "Новости Закарпатья".

"Вчера (11 ноября – Прим.ред.) в районе чешского городка Тришинец Чешская республика, микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро закарпатцев, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо закарпатцев погибли, одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник.

По информации закарпатского издания, погибшие – жители Виноградовского и Хустского районов.

Фото: transkarpatia.net

Отмечается, что официальных комментариев от украинских дипломатов относительно ДТП пока не было.

"Посольство Украины в Праге пока никакой информации не предоставило", – говорится в сообщении.

Как сообщала Страна, в Польше в жутком ДТП погибли двое украинских заробитчан.

Ранее мы сообщали, что в Польше при столкновении микроавтобуса с легковушкой пострадали украинские заробитчане.

Мы также писали, что в Польше погиб заробитчанин из-под Ровно.