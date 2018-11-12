Дерзкий угон произошел сегодня днем на улице Госпитальной в Киеве прямо из под-носа парковщиков.

В полицию с заявлением обратилась киевлянка, которая пожаловалась на кражу дорогостоящего автомобиля с платной парковки, узнала "Страна" из собственных информированных источников в МВД.

Около 15 часов девушка припарковала автомобиль Infiniti Q56 на улице Госпитальной, 18 и заплатила за парковочное место за несколько часов. Однако, когда она вернулась через 2 часа, то автомобиля на оставленном месте не было. Охранники парковки лишь развели руками - мол, материальной ответственности не несем и ничего не видели: откуда, дескать, нам знать, кто и на чем ездит?

С их слов, они даже не увидели, кто уехал на угнанном автомобиле - мужчина или женщина и не смогли дать полиции приметы. Угнанный автомобиль был с номерным знаком АА2299КЕ, белого цвета, в баке было 30 литров бензина и 90 литров газа в баллоне ГБО, то есть топлива угонщикам должно было хватить надолго.

Полиция завела дело по ст.289 УК Украины - Угон автотранспорта. Оперативники подтверждают, что несмотря на ужесточение штрафов за неуплату парковки, все же парковка - не стоянка и парковщики ответственности за сохранность транспортного средства не несут.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция Киева начала расследовать ДТП с участием нардепа Сергея Лещенко, а также о том, что украинский суд отказал в аресте 9 мотоциклов, угнанных в Сан-Марино.