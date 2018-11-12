Министерство образования и науки советует школьникам для регистрации на внешнее независимое оценивание (ВНО) и поступления в вуз заблаговременно позаботиться об оформлении ID-карточки.

Об этом сообщается на сайте МОН.

"Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID- карточки - МОН просит педагогов на местах как можно шире информировать об этом родителей и учеников, а Государственная миграционная служба поручила своим территориальным органам способствовать школьникам в оформлении документов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас паспорт впервые оформляется после достижения 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга является бесплатной. Для получения ID- карточки следует не позже, чем через месяц после достижения учеником 14 лет, обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по зарегистрированному месту проживания или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), если этот центр оказывает услуги по оформлению биометрических документов.

В министерстве отметили, что для школьников своевременное оформление паспорта является необходимым, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации во внешнем независимом оценивании.

Подавать для регистрации другой документ могут лишь такие категории: лица, которые не имели возможности получить паспорт в связи с тем, что проживают на оккупированной территории или линии столкновения - они подают свидетельство о рождении; иностранцы и лица без гражданства - копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; лица, которые обратились за защитой в Украине - копию справки об обращении за защитой в Украине; лица с оккупированной территории, которые являются учениками (слушателями, студентами) заведений образования на подконтрольной Украине территории, если они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить - справки из заведения образования с фотокарточкой.

Все другие граждане Украины подают для регистрации во ВНО исключительно паспорт. Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования, отметили в Минобразования.

Кроме того, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые в 2019 году планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса. В частности, во время предоставления заявления на вступление необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность и подтверждает гражданство Украины, и подать его копию. Одним из таких документов является паспорт гражданина. Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим лицо.

“Поэтому будущим абитуриентам стоит заранее позаботиться об оформлении паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), ведь поступать по свидетельству о рождении смогут лишь те ученики, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года", - подчеркивается в сообщении.

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