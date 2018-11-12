Впервые с конца 2016 года генеральный директор Twitter Джек Дорси рассказал о планах по созданию кнопки редактирования для твитов. По словам Дорси, "компания должна тщательно рассмотреть варианты использования кнопки редактирования", сообщает The Next Web.

"Вы должны обратить внимание на то, какие варианты использования для кнопки редактирования. Многим людям нужна кнопка редактирования, потому что они хотят быстро исправить ошибку, которую они сделали. Например, это может быть неправильная орфография или неправильный URL. Это намного лучше, чем позволять людям редактировать все свои твиты", - сказал Дорси.

Он добавил, что Twitter в идеале предотвратит неограниченное редактирование, потому что тогда кто-то может злоупотреблять этой функцией, чтобы изменить свои заявления. Дорси отметил, что компания хочет реализовать решение, которое позволяет обойти эту проблему.

"Мы рассматривали это какое-то время, и мы должны поступать правильно. Мы не можем сделать что-то, что отвлекает от публичной записи", - сказал генеральный директор Twitter.

Добавим, пользователи просили реализовать кнопку редактирования уже довольно давно. Даже Ким Кардашян обратилась к создателю Twitter с просьбой добавить возможность редактирования. Для мега-популярных пользователей, таких как Кардашьян, твиты которой могут иметь тысячи ретвитов и ответов до того, как автор заметит ошибку, это серьезная проблема.

Как сообщала Страна, Twitter забанил пожилую американку, которая писала твиты в поддержку Трампа быстрее любого бота.

Мы писали, что после зачистки Twitter Трамп потерял 400 000 подписчиков, а Ким Кардашьян - 1,7 миллиона.