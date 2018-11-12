Совет судей Украины (ССУ) заявил, что ему не известен автор текста и музыки Гимна судейской самоуправления, также и владелец авторских прав. Об этом говорится в ответе пресс-службы ССУ на запрос Украинских Новостей.

"На ваш информационный запрос от 05.11.2018 Совет судей Украины сообщает следующее. В Совете судей Украины не отражена и не задокументирована любыми средствами или на любых носителях информация относительно авторства произведения (Гимна судейской самоуправления) и авторских прав на музыку произведения (Гимна судейской самоуправления)", - сказано в ответе.

Фото: ukranews.com/

Кроме того, Совет судей Украины подчеркнул, что не обладает самими текстом Гимна судейской самоуправления и предлагает всем интересующимся ознакомиться с цифровой версией гимна, перейдя на ссылке.

Ранее в Facebook ССУ сообщалось, что гимн - "творчество наших коллег". В социальных сетях гимн сравнивали с шансоном.

Текст гимна Совета судей Украины таков

Що нас попереду чека не знаєм ми,

На рай в кінці життя надію маєм.

"Судимим щоб не бути - Не суди!", -

З надією у серці промовляєм.

Ви суддів не судіть із гаряча,

Бо нелегка в них по життю дорога.

Нехай горить, не гасне їх свіча

Про мантію, що на плечах від Бога.

Не місяць і не тиждень, і не рік

До зали - мов в атаку із траншеї

"Встати! Суд іде!" відлуння зазвучить

І погляди б’ють наче дощ по стелі.

А вдома знову метушня проблем.

І щастя в домі задарма не буде.

Чомусь завжди незрозуміло всім,

Що судді це такі ж звичайні люди.

Как сообщала "Страна", ранее Совет судей решил, чем именно будет заниматься помощник судьи.

Ранее мы сообщали, что Совет судей жалуется, что суды остались без охраны Нацполиции.

Также были названы имена экспертов, которые станут отбирать антикоррупционных судей в Украине.