Разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн грн.

Об этом сообщили пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Facebook.

Установлено, что между ЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен.

Сарган уточнила, что прокуратурой Киевской области совместно с работниками СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, МАУ, Wizz Air или Ryanair: в каких самолетах выгоднее всего провозить ручную кладь?

НБУ сообщал, что Приватбанк должен продать здание "1+1", курорт Буковель и самолеты МАУ.

Также экс-посол США возмутился после перелета рейсом МАУ: "Нет места для ног и дают только воду".