Фигурант дела о пытках и похищениях во время Майдана Юрий Крысин, осужденный на пять лет за смертельное нападение в 2014 году на журналиста Вячеслава Веремия, обвинил прокурора Юлию Малашич, представляющую в деле сторону обвинения, в том, что ему никто не предложил сделку со следствием. Об этом сообщает "Гордон".

Обвинение прозвучало на заседании в Дарницком районном суде Киева 12 ноября. Крысин участвовал в заседании в режиме видеоконференции, поскольку отбывает срок в Торецкой исправительной колонии №2 в Донецкой области.

"То, что я слышу по процессу – по одному и второму, – просто оно уже переходит все границы! На том заседании мы с вами говорили, и вы сами видели, за сколько дней было сфабриковано это дело и передано в суд. Сейчас, как мой адвокат сказал простым языком, "угоды" должны были и мне предложить! Ее никто не предлагал, со мной об этом никто не разговаривал!.. Я к этому делу вообще не имею никакого отношения! И на стадии судебного заседания я докажу, что я не давал команд бить майдановцев, я никого не вывозил! Я с "Оплотом" вообще не был знаком, как они все пишут! И если начнется – я начну говорить, и тогда прокурору бежать некуда будет, ее посадят!" – заявил Крысин.

Адвокат Крысина Игорь Василенко в Дарницком суде. Фото: Наталия Двали/Gordonua.com

Прокурор Малашич заявила, что на этапе досудебного следствия ни Крысин, ни его адвокаты не высказывали желания сотрудничать со следствием.

"Инициатива относительно заключения соглашения должна исходить либо от обвиняемого, либо от прокурора. В связи с тем, что никакого сотрудничества в ходе досудебного следствия обвиняемый и его защита не выявляли, соответственно, предложение о соглашении от стороны обвинения в принципе не могло поступать", – рассказала прокурор Малашич.

Она также добавила, что уже когда обвинительный акт был передан в суд, один из трех адвокатов Крысина, Игорь Василенко, начал регулярно предлагать сделку прокурору, следователю и потерпевшему.

"От защитника Василенко мне лично поступали такие предложения. Кстати, он неоднократно звонил и следователю в данном уголовном производстве с предложениями относительно соглашения. В прошлом судебном заседании защитник Василенко подошел с предложением относительно заключения соглашения и к потерпевшему. Подошел со словами: "Мы вам пока предлагаем соглашение", – сказала прокурор Малашич.

Прокурор Юлия Малашич Фото: Наталия Двали/Gordonua.com

Напомним, что Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком. Генеральная прокуратура Украины внесла апелляционную жалобу на приговор суда по поводу условного срока Крысину, подозреваемому в убийстве журналиста Веремия. Апелляционный суд отменил условный срок и приговорил его к пяти годам тюрьмы.

Также "Страна" писала, что Крысина этапировали из столичного СИЗО в исправительную колонию в Донецкой области.

Ранее "Страна" сообщала, что прокурор по делу Крысина пожаловалась, что вандалы разгромили могилу ее отца.