В городе Шепетовка, что в Хмельницкой области, принято решение о приостановке занятий в школах из-за того, что отопительный сезон оказался на грани срыва.



"Члены исполкома рассмотрели вопрос о временном приостановлении образовательного процесса в СОШ № 1 (кроме филиала начального звена в ДОУ № 11), СОШ № 4, СОШ № 2, УВК № 2 школы-гимназии. Решение о приостановлении обучения в этих школах было принято из-за угрозы снижения давления газа в городе Шепетовка до 0 и задержки в запуске уже подключенных модульных котельных", - сообщается на сайте Шепетовского городского совета.



Работа школ приостановлена с 13 ноября до стабилизации ситуации.

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