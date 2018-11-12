Сегодня, 12 ноября, в медцентре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе скончался знаменитый автор комиксов вселенной Marvel Стэн Ли. Родственники писателя подтвердили его смерть. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Последние годы Стэн Ли страдал от нескольких болезней, в частности, он перенес пневмонию и у него были проблемы со зрением.

Стэн Ли принимал участие в создании Тора, Халка, Железного человека, Фантастической четверки, Людей Икс, Сорвиголовы и многих других персонажей. Для Стэна Ли, который почти всю свою жизнь рисовал и писал тексты своим героям, потеря зрения являлась очень тяжелым ударом. Он уже не мог читать созданные им комиксы.

Фото: twitter.com/FilmThingsStuff

В октябре Стэн Ли снялся в камео в "Веноме" с Томом Харди.

Стэн Ли основал Marvel вместе с Джеком Кирби в 1961 году, первым комиксом творческого тандема стала серия о Фантастической четверке. Именно Ли создал таких знаменитых супергероев, как Человек-паук, Черная пантера, Невероятный Халк, Железный человек, команды Мстителей и Людей Икс.

В 2017 году скончалась супруга Ли, Джоан, с которой он прожил 69 лет.

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