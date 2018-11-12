Полиция Киева открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Лещенко.

Об этом Украинским Новостям сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, дело открыли по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса.

На данный момент причина ДТП устанавливается следственным путем, кто виновен в ДТП пока говорить преждевременно.

9 ноября Лещенко попал в серьезное ДТП: автомобиль вдребезги, помощница госпитализирована. В его автомобиль, который остановился на обочине, врезался грузовик. 12 ноября, из больницы выписали помощницу Лещенко.

Как сообщала "Страна", нардеп Лещенко опубликовал фото с улыбающейся помощницей Мариной после страшного ДТП.

Также Лещенко опубликовал полное видео ДТП и объяснил "методички порохоботов".