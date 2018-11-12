В Днепре торжественно открыли восстановленное здание исторической синагоги Леви-Ицкаха Шнеерсона, в котором теперь расположен пансион для мальчиков "Байт леБаним". Об этом сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Для воспитанников организовали большой детский праздник с костюмированными аниматорами, добрыми великанами, батутом, битвой на надувных мечах и различными спортивными конкурсами.

Открывал церемонию ансамбль еврейской школы "Голдене Киндерлах". Затем Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий от всего сердца поблагодарил людей, благодаря которым кардинальная реконструкция здания стала возможной. Под аплодисменты присутствующих была перерезана красная ленточка перед входом в историческое здание, которое было построено во второй половине ХIX столетия, которое, с начала XX века, стало синагогой главного раввина Екатеринослава – рабби Леви-Ицхака Шнеерсона, где проходила бар-мицва его великого сына – будущего Седьмого Любавического Ребе Менахема-Мендела Шнеерсона, и которое было отобрано у евреев советской властью. После обретения Украиной независимости, это здание, в котором размещалось пусконаладочное управление, в очень плохом состоянии было возвращено еврейской общине по решению тогдашнего главы города Николая Швеца. Привести здание в порядок взялись в 1995 году известные активисты и благотворители еврейской общины Александр Кагановский и Александр Дольник, а помогли им в этом организация "Цивос Гашем" и семья Бенненсон из США.

Фото: djc.com.ua

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