Глобинский районный суд Полтавской области признал виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину, который умышленно нанес тяжкие увечья чужому коту.

"Гражданин Ш. признан виновным и осужден по ч.3 ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животным) к наказанию в виде 6 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба суда в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

Как установлено в ходе рассмотрения дела, 19 ноября 2017 года гражданин Ш, находясь в доме по месту жительства, "имея умыслом издевательство над животными, нарушая нравственные принципы общества в части отношения к животным, действуя умышленно с особой жестокостью из хулиганских побуждений" отрезал неустановленным предметом коту, принадлежащему другому гражданину, "2/3 части хвоста, один семенник и левую ушную раковину, а также причинил животному ранения в виде резаной раны в области крупа".

"В результате таких действий, гражданин Ш. нанес коту повреждения, которые привели к увечью животного. В судебном заседании гражданин Ш. свою вину не признал полностью", - сказано в сообщение суда.

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