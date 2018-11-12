В Изюме Харьковской области вандалы повредили памятник "Скорбящей матери". Неизвестные разобрали нижнюю часть постамента и украли металлическую ограду вместе с памятником. Также вандалы и возле других могил мемориального комплекса на горе Кременец. С памятника генерал-лейтенанту Петру Волоху исчезла бронзовая табличка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По подозрению в вандализме был задержан 23-летний местный житель. Мужчина был ранее судимый за грабежи, теперь "переквалифицировался". Задержанный признался, что крал детали памятников ради наживы.

Задержанному вменяют в вину не только кражи, но и статью о повреждении объектов культурного наследия.

Следователи Изюмского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) и ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Как сообщала "Страна", прокурор по делу Крысина пожаловалась, что вандалы разгромили могилу ее отца.

Ранее в Питере вандалы залезли на Медного всадника и пытались пожарить шашлык на памятнике Петру I.

Также "Страна" писала, как девять поляков-вандалов повредили Мемориал Орлят во Львове.