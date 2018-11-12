Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Министерства обороны США объявило тендер на разработку систем защиты от атмосферных гиперзвуковых маневрирующих боеприпасов, таких как планеры и ракеты.

Как сообщает N+1, заявки на участие в тендере агентство намерено принимать до 21 декабря 2018 года. Конкурс проводится в рамках программы срочных закупок, предполагающей упрощенное заключение контрактов на закупку вооружений и военной техники.

Отмечается, что одним из активных разработчиков гиперзвукового вооружения сегодня является Россия.Так, российские предприятия занимаются созданием гиперзвуковых ракет для стратегических бомбардировщиков Ту-160М и Ту-95МС и многоцелевых подводных лодок проекта "Хаски". На вооружение в России уже приняты гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Кинжал", включенные в номенклатуру вооружений истребителей-перехватчков МиГ-31БМ.

В 2019 году планируется принять на вооружение гиперзвуковой планер "Авангард". Согласно условиям тендера, участники должны представить предварительные проекты, предполагающие разработку относительно дешевых средств поражения маневренных гиперзвуковых целей, а также быстрое создание демонстраторов таких средств. Подробности о требованиях, предъявляемых американскими военными к перспективным системам защиты от гиперзвуковых боеприпасов, засекречены.

Испытания демонстраторов новой системы защиты планируется провести в 2020 году. Отмечается, что на сегодня на вооружении США нет систем, способных перехватывать гиперзвуковые маневрирующие объекты в атмосфере. Существующие комплексы ПРО предназначены для перехвата боевых блоков баллистических ракет, которые хоть и достигают гиперзвуковых скоростей, но обладают ограниченными способностями к маневрированию. В апреле текущего года стало известно, что американская компания Lockheed Martin занялась разработкой гиперзвуковой крылатой ракеты, которую командование ВВС США намерено включить в номенклатуру вооружений современных истребителей и бомбардировщиков. Ранее сообщалось, что по данным американской разведки, Россия не смогла наладить серийный выпуск гиперзвукового оружия из-за отсутствия компонентов из углеволокна.

Напомним, 1 марта 2018 президент России Владимир Путин зачитывал ежегодное послание Федеральному собранию. Путин заявил об успешных запусках двух новых ракет, которые, по его словам, практически неуязвимы для систем перехвата.

Как сообщала "Страна", в России ученого подозревают в госизмене за передачу спецслужбам стран НАТО информации о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах "Авангард" и "Кинжал".