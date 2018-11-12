Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении мужчине, который зарезал ножом свою 30-летнюю жену. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

Известно, что в воскресенье, 11 ноября, во время распития спиртных напитков по месту жительства в г. Васильков между супругами возникла словесная ссора.

Во время выяснения отношений, мужчина решил убить жену и, взяв кухонный нож, нанес единственный удар в шею. От полученного телесного повреждения 30-летняя потерпевшая скончалась.

Сейчас по процессуального руководства Васильковского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры 35-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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