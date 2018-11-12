Компания Wargaming и студия SerB Production выпустила 20-минутный художественный фильм об "атаке мертвецов". Фильм приурочен к 100-летию окончания Первой мировой войны.

Об этом сообщает warhead.su.

По сюжету происходит оборона крепости Осовец - контратака 13-й роты 226-го Землянского полка под командованием подпоручика Владимира Котлинского.

События при отражении немецкой газовой атаки действительно происходили 24 июля (6 августа) 1915 года при обороне крепости Осовец на Восточном фронте во время Первой мировой войны..

Несмотря на тяжелые потери, защитники крепости сумели отразить натиск врага после газовой атаки. Отдельную известность получила рота подпоручика Владимира Котлинского, который получил в том бою смертельное ранение.

"Атака мертвецов" при обороне крепости Осовец - когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них обрушилась… контратакующая русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастёрки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях.

Авторы фильма говорят о возможном создании полнометражной версии фильма, но пока неофициально, в социальных сетях. Несмотря на некоторые замечания по части исторической достоверности, фильм смотрится лучше, чем многие образцы военного кинематографа, снятые на территории бывшего Союза за последние 30 лет.

По словам главы издательского подразделения Wargaming Андрея Муравьева, фильм нацелен заставить зрителя задуматься о том, что войнам нет места в реальном мире.

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