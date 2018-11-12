В Государственном департаменте США осуждают фиктивные "выборы" на Донбассе и заявляют о продолжении санкций против России, пока Москва не будет полностью соблюдать Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией Восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт (Heather Nauert), распространенном в понедельник.

Она напомнила, что США и Евросоюз высказались против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - подытожила Нойерт.

Как сообщала "Страна", в ЦИК Украины заявили, что "выборы" на Донбассе нелегитимны и не имеют каких-либо правовых последствий.

Мы писали, что Сурков поздравил Пушилина и Пасечника с "победой на выборах".

Ранее мы писали, как прошло голосование в Донецке и Луганске. Обновляется.