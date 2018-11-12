Жители города Смела (Черкасская обл.), где горсоветом было принято решение о введении чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления, во вторник, 13 ноября, могут перекрыть дороги, сообщил мэр города Алексей Цыбко во время общения с журналистами в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

"Если дойдет до крайности... Я завтра буду собирать людей, будем перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Нам ничего другого не остается", – сказал он.

Цыбко уточнил, что в настоящее время для возобновления теплоснабжения в городе рассматривается возможность привлечения кредита для возвращения задолженности перед НАК "Нафтогазом".

"Будем обращаться к частным трейдерам и параллельно также общаться с "Нафтогазом". Нам самое главное сейчас – войти в отопительный сезон", – подытожил он.

Напомним, Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе из-за отсутствия теплоснабжения. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы. Городские власти возлагают вину на компанию "Энергоинвест", у которой долги перед поставщиками газа.

Ранее "Страна" писала о том, что жители Смелы выходят на Майдан после резкого повышения тарифов на отопление.