"Укрзализныця" временно приостановила продажу билетов на даты после 9 декабря из-за подготовки киевского вокзала к запуску поездов в сторону аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с проведением строительных и подготовительных работ до начала запуска движения скоростных поездов Киев - аэропорт "Борисполь", "Укрзализныця" вносит некоторые изменения в графики движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому продажа билетов на поезда дальнего следования, которые будут отправляться после 9 декабря 2018, временно не производится. По мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открываться", - говорится в сообщении.

Напомним, железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" запустят в ноябре. Путь от киевского вокзала в аэропорт займет около получаса, а сам поезд получил название "Киев-Борисполь экспресс".

Как сообщала "Страна", "Борисполь" попал в топ-10 антирейтинга аэропортов мира из-за малых объемов и непунктуальности.