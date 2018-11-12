Украинские ломбарды теперь будут оформлять отчетность в электронной форме
Нацкомфинуслуг обновил порядок составления и представления отчетности в виде электронных документов для ломбардов. Об этом сообщает "Юрлига".
Теперь ломбарды будут подавать отчетность в электронной форме с использованием веб-интерфейса доступа к специализированному программному обеспечению, который размещен на официальном сайте Нацкомфинуслуг.
Изменения вступят в силу в соответствии с распоряжением № 1636 "Об утверждении Изменений в Порядок составления и представления отчетности ломбардами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".
Обязательными реквизитами отчетности ломбарда будут квалифицированные электронные подписи руководителя и главного бухгалтера ломбарда.
Отчетность должна быть отправлена с наложенными квалифицированными электронными подписями руководителя и главного бухгалтера и с добавлением квалифицированной электронной отметки времени в автоматическом режиме в базе данных ПО, средствами которого составляется и подается в Нацкомфинуслуг отчетность.
Датой представления отчетности является последняя из дат:
- дата отправки отчетности ломбарда, зафиксирована в базе данных специализированного ПО, средствами которого составляется и подается в Нацкомфинуслуг отчетность ломбарда;
- квалифицированная электронная отметка времени, которая добавлена к последней квалифицированной подписи руководителя или главного бухгалтера ломбарда.
Сроки и объемы отчетности устанавливает Нацкомфинуслуг.
Если в последний день срока подачи отчетности возникнут технические проблемы с доступом ломбарда к ПО, средствами которого подается отчетность, последним днем представления такой отчетности считается рабочий день, следующий за днем устранения указанных технических обстоятельств.
Подтверждением наличия таких технических проблем и их устранения является обнародование на официальном сайте Нацкомфинуслуг соответствующих информационных сообщений.
Достоверность и полнота годовой финансовой отчетности ломбарда должны подтверждаться субъектом аудиторской деятельности, который в соответствии с законодательством имеет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности и внесен в Реестр аудиторов.
Ломбарды подают отчетность в срок до 1 июня года, следующего за отчетным. Аудиторский отчет подается в форме документа на бумаге, при этом датой подачи аудиторского отчета считается:
- при подаче документов непосредственно в Нацкомфинуслуг - дата проставления отметки Нацкомфинуслуг о получении документов;
- при поступлении аудиторского отчета по почте - дата оттиска календарного штемпеля или отметка о принятии почтового отправления оператором почтовой связи.
Отчетность ломбарда считается недостоверной, если:
- показатели финотчетности противоречат показателям отчетности, представленной ломбардом в Нацкомфинуслуг
- отчетность содержит разногласия в информации о показателях этой отчетности, содержащиеся в различных формах, в том числе в случае, если информация, отраженная в отчетных данных на конец отчетного периода, не соответствует информации на начало следующего отчетного периода по соответствующим показателям, с учетом представленной ломбардом корректирующей отчетности.
Как сообщала "Страна", 7 ноября вступил в силу Закон об электронных доверительных услугах. Напомним, в октябре Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении законопроект №4685 "Об электронных доверительных услугах". Документ поддержали 240 парламентариев.
Также НБУ разрешил банкам формировать кредитную документацию должников на основе электронных документов.