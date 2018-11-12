Нацкомфинуслуг обновил порядок составления и представления отчетности в виде электронных документов для ломбардов. Об этом сообщает "Юрлига".

Теперь ломбарды будут подавать отчетность в электронной форме с использованием веб-интерфейса доступа к специализированному программному обеспечению, который размещен на официальном сайте Нацкомфинуслуг.

Изменения вступят в силу в соответствии с распоряжением № 1636 "Об утверждении Изменений в Порядок составления и представления отчетности ломбардами в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".

Обязательными реквизитами отчетности ломбарда будут квалифицированные электронные подписи руководителя и главного бухгалтера ломбарда.

Отчетность должна быть отправлена с наложенными квалифицированными электронными подписями руководителя и главного бухгалтера и с добавлением квалифицированной электронной отметки времени в автоматическом режиме в базе данных ПО, средствами которого составляется и подается в Нацкомфинуслуг отчетность.

Датой представления отчетности является последняя из дат:

дата отправки отчетности ломбарда, зафиксирована в базе данных специализированного ПО, средствами которого составляется и подается в Нацкомфинуслуг отчетность ломбарда;

квалифицированная электронная отметка времени, которая добавлена к последней квалифицированной подписи руководителя или главного бухгалтера ломбарда.

Сроки и объемы отчетности устанавливает Нацкомфинуслуг.

Если в последний день срока подачи отчетности возникнут технические проблемы с доступом ломбарда к ПО, средствами которого подается отчетность, последним днем представления такой отчетности считается рабочий день, следующий за днем устранения указанных технических обстоятельств.

Подтверждением наличия таких технических проблем и их устранения является обнародование на официальном сайте Нацкомфинуслуг соответствующих информационных сообщений.

Достоверность и полнота годовой финансовой отчетности ломбарда должны подтверждаться субъектом аудиторской деятельности, который в соответствии с законодательством имеет право проводить обязательный аудит финансовой отчетности и внесен в Реестр аудиторов.

Ломбарды подают отчетность в срок до 1 июня года, следующего за отчетным. Аудиторский отчет подается в форме документа на бумаге, при этом датой подачи аудиторского отчета считается:

при подаче документов непосредственно в Нацкомфинуслуг - дата проставления отметки Нацкомфинуслуг о получении документов;

при поступлении аудиторского отчета по почте - дата оттиска календарного штемпеля или отметка о принятии почтового отправления оператором почтовой связи.

Отчетность ломбарда считается недостоверной, если:

показатели финотчетности противоречат показателям отчетности, представленной ломбардом в Нацкомфинуслуг

отчетность содержит разногласия в информации о показателях этой отчетности, содержащиеся в различных формах, в том числе в случае, если информация, отраженная в отчетных данных на конец отчетного периода, не соответствует информации на начало следующего отчетного периода по соответствующим показателям, с учетом представленной ломбардом корректирующей отчетности.

Как сообщала "Страна", 7 ноября вступил в силу Закон об электронных доверительных услугах. Напомним, в октябре Верховная Рада Украины приняла в повторном втором чтении законопроект №4685 "Об электронных доверительных услугах". Документ поддержали 240 парламентариев.

Также НБУ разрешил банкам формировать кредитную документацию должников на основе электронных документов.