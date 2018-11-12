На Архиерейском Соборе Сербской православной церкви отказались признавать решения Константинопольского патриархата по Украине обязательными для исполнения и решили не устанавливать каноническое общение с непризнанными даже Константинополем Киевским патриархатом и УАПЦ.

Сербская церковь призвала к проведению Всеправославного собора для совместного обсуждения решения по украинской церкви. Об этом сообщает Медуза.

РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Это означает, в частности, что прихожане РПЦ не могут совершать таинства в православных храмах, подчиняющихся Константинопольскому патриархату.

Как сообщала "Страна", Белорусская православная церковь присоединилась к разрыву РПЦ с Константинополем. Митрополит Иларион сказал, что это было "вынужденное решение, но другого решения не мог принять наш Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата".

Отметим, что по данным источника, планируемая на 13 ноября встреча епископов Украинской православной церкви (МП) с президентом Украины является инициативой непосредственно Петра Порошенко, который хочет добиться от них выполнения своих целей.