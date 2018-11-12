Пользователи автомобилей на еврономерах готовят масштабную всеукраинскую акцию протеста против принятых Верховной Радой законов №8487 и 8488.

Об этом сообщает "Авто Евро Сила" и ее региональные филиалы, передает Автоконсалтинг. Как именно будут протестовать "евробляхеры" пока не сообщали, но дали понять, что протест почувствует вся Украина. Протесты по всем регионам запланированы на четверг 15 ноября.



Цель протестов – добиться президентского вето на проголосованные Верховной Радой законы №8487 и 8488 и отправка их на доработку, с учетом позиции общества. "Евробляхеры" считают, что их поправки были проигнорированы депутатами и принятый закон не дает им возможности растаможить свои авто по причине слишком высоких ставок. А стимулировать Президента Украины воспользоваться правом "вето" на указанные законы, владельцы авто на европейских номерах будут у себя в регионах.

12 ноября, не дожидаясь всеукраинской акции, владельцы авто на иностранной регистрации заблокировали работу таможни в Ивано-Франковске. Правда, повод был один, а причина оказалась совсем другой. После того, как с протестующими встретился руководитель Ивано-Франковского подразделения ГФС, протестующие озвучили, что их не устраивает и нововведение на таможне, в результате которого по-другому определяется стоимость авто при начислении таможенных платежей. Пока также не известно, будет ли теперь в Ивано-Франковске акция протеста 15 ноября или все требования уже были озвучены 12-го числа.

Напомним, активисты "АвтоЕвроСилы" пикетировали зданием парламента в Киеве с 8 ноября, требуя принять закон о снижении таможенных сборов при ввозе авто на иностранной регистрации. Верховная Рада дала "евробляхерам" 90 дней на растаможку авто со скидкой 50%.

Также главный евробляхер Украины Ярошевич после принятого Радой закона сжег свой Land Rover.

Как сообщала "Страна", позже он рассказал, зачем он принес в жертву свой автомобиль стоимостью $10 тысяч.

Мы писали, что Верховная Рада вернула акциз на электромобили в Украине.