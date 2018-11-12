Народные депутаты рассмотрят проект госбюджета на 2019 год в Верховной Раде в четверг, 22 ноября, а не в начале декабря. Об этом вновь сообщил спикер Андрей Парубий, отвергая какие-либо слухи, что этого не произойдет.

"Это кулуарные слухи. Я об этом говорил публично и открыто, что мы планируем – и мы разговаривали на этот счет с премьер-министром – 22 ноября, в четверг, перейти к рассмотрению бюджета", - сказал Парубий в понедельник, 12 ноября, журналистам в Вильнюсе. Его цитирует Интерфакс.

Он отметил, что в этот день также будут рассмотрены во втором чтении изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы. По словам Парубия, принятие госбюджета-2019 является одним из условий получения международной финансовой помощи.

Сам спикер принимает участие в 9-м заседании межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва 12-13 ноября в Вильнюсе (Литва).

"Страна" разбиралась, как на самом деле вырастут тарифы на отопление в разных городах Украины.

Напомним, что внешняя торговля Украины закончила три квартала 2018 года с минусом в $8,6 миллиарда.