Новым спикером Министерства иностранных дел Украины назначена Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter.

"Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря, как Марьяна Беца. Марьяна не покидает дипломатическую команду, а идет дальше. Спасибо за эти три года дружеского и вдохновенного взаимодействия", - написал Климкин."Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию. Добро пожаловать на борт", - добавил министр.

Климкин слева с Марьяной Беца и справа с Екатериной Зеленко Фото: twitter.com

Екатерина Зеленко ранее занимала должность первого секретаря посольства Украины в Германии.

13 сентября 2018 года президент Украины Петр Порошенко назначил спикера МИД Украины Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

Ранее "Страна" сообщала, что новым послом Венгрии в Украине стал дипломат из Берегово на Закарпатье.

Также мы писали о том, что известно о консуле Украины в Гамбурге, который попал в антисемитский скандал.