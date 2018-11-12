Власти Венгрии продолжают блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО. Целью официального Будапешта является давление на Украину до отмены закона "Об образовании". В этом уверен посол Украины при НАТО Вадим Пристайко, передает Интерфакс.

"Цель Венгрии "давить на болевые точки" до тех пор, пока мы не откажемся от имплементации закона "Об образовании". Действительно, заседания КУН (Комиссии Украина-НАТО - прим. ред.) заблокированы выше уровня послов. Это серьезная политическая проблема в наших отношениях с Альянсом. Мы работаем над ее решением", - сказал Пристайко.

По его словам, партнеры Украины по НАТО объясняют Венгрии, что следует вернуть решение вопроса о языке образования в двусторонний формат.

"Поскольку позиция министра Сиярто (глава МИД Венгрии Петер Сиярто - прим.ред.) находит поддержку на самом высоком политическом уровне Венгрии, то их путь пока – это злоупотребление принципом консенсуса в НАТО", - добавил дипломат.

Пристайко рассказал, что глава МИД Украины Павел Климкин уже получил приглашение на участие в заседании глав МИД стран-контрибуторов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане", которая пройдет в рамках министерского заседания 4-5 декабря.

Дипломат уточнил, что КУН на уровне министров обороны проходила последний раз в 2016 году. Посол отметил, что выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании внесено в годовую национальную программу на 2018 год.

Пристайко уточнил, что венгерская сторона ссылается в основном на две рекомендации: продлить срок имплементации закона "Об образовании" до 2023 года и вынести за рамки его действия частные школы.

"Мы наблюдаем позитивное развитие в выполнении обоих рекомендаций. Уверен, что наши законодатели в ближайшее время рассмотрят предложения правительства Украины, и мы сможем продемонстрировать, как мы выполняем взятые на себя обязательства", - резюмировал посол.

Как сообщала "Страна", новым послом Венгрии в Украине стал дипломат из Берегово на Закарпатье. С 2010 по 2014 годы он был послом Венгрии в России и в Узбекистане (с резиденцией в Москве).

Отметим, что по данным Геннадия Москаля Венгрия устроила раздачу паспортов украинцам уже на своей территории.