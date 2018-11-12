Опубликован рейтинг стран, которые больше всего не любят иностранные туристы
Бангладеш возглавил рейтинг стран наименее привлекательных для туризма. К такому выводу пришли аналитики Priceonomics на основе данных Всемирного банка, сообщает 1NEWS.
Для результатов исследования сравнивали количество ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения. Выводы позволили назвать страну в Южной Азии наименее туристической точкой в мире.
Однако в плане туризма в Бангладеш есть замечательные прогулочные маршруты, прекрасные пляжи и сафари. Впрочем, туристов отпугивает от путешествий сюда постоянные опасения относительно безопасности, наводнения и крайнее обнищание местного населения.
25 наименее туристических стран мира (с указанием местных жителей на одного туриста):
- Бангладеш (1273)
- Гвинея (372)
- Молдова (323)
- Индия (169)
- Сьерра-Леоне (144)
- Нигер (142)
- Эфиопия (126)
- Чад (111)
- Мадагаскар (106)
- Мали (102)
- Буркина-Фасо (92)
- Беларусь (69)
- Судан (58)
- Кот-д'Ивуар (47)
- Танзания (47)
- Бенин (44)
- Папуа-Новая Гвинея (41)
- Ангола (41)
- Таджикистан (39)
- Венесуэла (36)
- Непал (36)
- Кения (36)
- Бразилия (32)
- Уганда (30)
- Соломоновы Острова (28)
Как сообщала "Страна", Китай станет самым популярным направлением для туристов в ближайшее десятилетие.
Напомним также, что в Киеве официально утвердили три маршрута для туристов. Ранее стало также известно, что Чернобыльскую зону снова откроют для туристов после пожара в "рыжем лесу".