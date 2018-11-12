Бангладеш возглавил рейтинг стран наименее привлекательных для туризма. К такому выводу пришли аналитики Priceonomics на основе данных Всемирного банка, сообщает 1NEWS.

Для результатов исследования сравнивали количество ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения. Выводы позволили назвать страну в Южной Азии наименее туристической точкой в мире.

Однако в плане туризма в Бангладеш есть замечательные прогулочные маршруты, прекрасные пляжи и сафари. Впрочем, туристов отпугивает от путешествий сюда постоянные опасения относительно безопасности, наводнения и крайнее обнищание местного населения.

25 наименее туристических стран мира (с указанием местных жителей на одного туриста):

  1. Бангладеш (1273)
  2. Гвинея (372)
  3. Молдова (323)
  4. Индия (169)
  5. Сьерра-Леоне (144)
  6. Нигер (142)
  7. Эфиопия (126)
  8. Чад (111)
  9. Мадагаскар (106)
  10. Мали (102)
  11. Буркина-Фасо (92)
  12. Беларусь (69)
  13. Судан (58)
  14. Кот-д'Ивуар (47)
  15. Танзания (47)
  16. Бенин (44)
  17. Папуа-Новая Гвинея (41)
  18. Ангола (41)
  19. Таджикистан (39)
  20. Венесуэла (36)
  21. Непал (36)
  22. Кения (36)
  23. Бразилия (32)
  24. Уганда (30)
  25. Соломоновы Острова (28)

Как сообщала "Страна", Китай станет самым популярным направлением для туристов в ближайшее десятилетие.

Напомним также, что в Киеве официально утвердили три маршрута для туристов. Ранее стало также известно, что Чернобыльскую зону снова откроют для туристов после пожара в "рыжем лесу".

 

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