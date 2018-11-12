Бангладеш возглавил рейтинг стран наименее привлекательных для туризма. К такому выводу пришли аналитики Priceonomics на основе данных Всемирного банка, сообщает 1NEWS.

Для результатов исследования сравнивали количество ежегодных зарубежных посетителей в каждой стране с численностью населения. Выводы позволили назвать страну в Южной Азии наименее туристической точкой в мире.

Однако в плане туризма в Бангладеш есть замечательные прогулочные маршруты, прекрасные пляжи и сафари. Впрочем, туристов отпугивает от путешествий сюда постоянные опасения относительно безопасности, наводнения и крайнее обнищание местного населения.

25 наименее туристических стран мира (с указанием местных жителей на одного туриста):

Бангладеш (1273) Гвинея (372) Молдова (323) Индия (169) Сьерра-Леоне (144) Нигер (142) Эфиопия (126) Чад (111) Мадагаскар (106) Мали (102) Буркина-Фасо (92) Беларусь (69) Судан (58) Кот-д'Ивуар (47) Танзания (47) Бенин (44) Папуа-Новая Гвинея (41) Ангола (41) Таджикистан (39) Венесуэла (36) Непал (36) Кения (36) Бразилия (32) Уганда (30) Соломоновы Острова (28)

Как сообщала "Страна", Китай станет самым популярным направлением для туристов в ближайшее десятилетие.

Напомним также, что в Киеве официально утвердили три маршрута для туристов. Ранее стало также известно, что Чернобыльскую зону снова откроют для туристов после пожара в "рыжем лесу".