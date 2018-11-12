Жители столицы заметили несколько билбордов от имени Партии Регионов, которая с конца 2014 года не участвует в активной политической жизни страны.

Так, на Малой Житомирской украинцы увидели ситилайт с логотипом политсилы и надписью: "Вернем своих из БПП". Здесь читается намек в том числе на то, что президент Петр Порошенко стоял у истоков создания Партии Регионов, о чем вспоминать не любит. Регионалами были и многие нынешние депутаты от БПП.

Еще один билборд обнаружил бывший нардеп от Партии Регионов Василий Горбаль. По его словам, он расположен на улице Антоновича. На рекламной площади в той же стилистике написано: "Ну было и было!". Мол, кто старое помянет - тому и глаз вон.

Подписчики Горбаля прочли иронию в баннере, размещенном от имени Партии Регионов. В частности, они отметили: "Сразу после выборов добавят: было, есть и будет" и "Геть вiд регiонiв".

Последний комментарий - отсыл к баннеру, который придумали политтехннологи Петра Порошенко с призывом: "Геть вiд Москви!"

Это известная фраза украинского поэта-коммуниста 20-30-х годов Николая Хвылевого. Причем касалась она не политического курса, а вопроса - на какие образцы руководствоваться при возрождении украинской культуры - на российские или на европейские.

Но многие украинцы этих тонкостей не знают, а потому прочитали эту рекламу как "Руки прочь от Москвы".

В конце октября стало известно, что в тестовом режиме заработал сайт Партии Регионов. Там же было размещено заявление, что его наполняют члены политсилы, "которые не вышли из состава партии и лелеют надежду реанимировать этот политический проект". Однако пресс-служба Партии Регионов заявила, что партия к этому сайту никакого отношения не имеет.

Неофициально в ПР в беседе со "Страной" предположили, что за историей с "новым сайтом партии", скорее всего, стоят бывшие регионалы, которые эмигрировали в Москву. Отметим также , что в Facebook также есть одноименная страница "вирусной Партии Регионов". Правда, последний пост в соцсети по адресу partyofregions.ua размещен 9 мая 2014 года.

Ранее мы опубликовали уже две фотоистории с рекламой потенциальных кандидатов в президенты. С нашей первой подборкой рекламы, где политики указывали горячие линии, внедряли кальку с Трампа и взаимный плагиат, можно ознакомиться здесь. Со второй, где писали кто праздники, хлеб и песни, - здесь. Также мы рассказывали, как накануне выборов власть экономит на своей рекламе и "топит" чужую.