В Душанбе (Таджикистан) во время фестиваля плова "Оши палав" парке имени Фирдоуси случилась массовая драка из-за бесплатной раздачи еды 10 ноября.

После того, как чиновники и организаторы праздника произнесли речи в честь самого большого в истории города плова и покинули фестиваль, организаторы сняли милицейские кордоны вокруг казана, где было около тонны плова. Голодная толпа немедленно набросилась на казан и начала накладывать плов во все, что оказалось у них под рукой, пишет Настоящее время.

Мэрия города Душанбе выразила сожаление по поводу "позорного поведения" жителей города, а один из чиновников столичного хукумата сообщил, что "некоторые участники этого жалкого зрелища уже наказаны".

Но сколько именно людей были привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка во время фестиваля - в ОМВД по душанбинскому району Фирдоуси не сообщили.

Плов для фестиваля "Оши пилав" приготовили семеро известных поваров Душанбе. Для него были использованы 250 кг риса, 200 кг мяса, 35 кг моркови, 90 литров масла, 1 кг зиры и 5 кг изюма.

"Общий вес плова превышает одну тонну", - рассказал повар Содирджон Мухаммаджонов. Помимо огромного "плова Душанбе", в парке плов готовили еще в 400 казанах, но рядом с ними толчеи и драк за еду не наблюдалось.

Видео: facebook.com

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