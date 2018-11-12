На пресс-конференции после победного матча с "Ворсклой" главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поддержал расширение формата чемпионата Украины по футболу, что проводится под эгидой Украинской Премьер-Лиги (УПЛ).

"Думаю, сейчас изучается вопрос о том, чтобы вернутся к 16-ти клубам в Премьер-лиге. Чем больше коллективов в элитном дивизионе, тем лучше. Однако для этого нужны все условия. Очень важно создать их идеальными, чтобы команды могли свободно выступать. В любом случае мне нравится чемпионат с 16-ю командами и двухкруговым турниром", - сообщил Фонсека.

Как сообщала "Страна", Тарас Степаненко назвал матч с Хоффенхаймом решающим, чтобы выйти в евровесну.

Напомним, что лучшим игроком 15 тура в УПЛ признали полузащитника киевского Динамо Николая Шапаренко.