В Украине на скоростных трассах появятся развязки, чтобы можно было поворачивать налево
Минрегион предлагает ввести обязательное проектирование разноуровневых развязок на интенсивных трассах. Об этом сообщает "Юрлига".
Сейчас при обустройстве левых поворотов никак не учитываются параметры плотности движения. Поэтому в новых изменениях в государственные строительные нормы (ГСН) относительно автомобильных дорог общего пользования запланировано ограничить обустройство левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок, поскольку это очень важно для безопасности движения.
В частности, предлагается предусматривать обустройство левых поворотов только на участках дорог с интенсивностью до 20 тысяч автомобилей в сутки. В то же время на скоростных трассах (дороги категории 1-б) с интенсивностью движения свыше 20 тысяч автомобилей - обязательно обустраивать разноуровневые развязки.
Минрегион предлагает внести эти изменения в государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования (ДБН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть II. Строительство").
Как сообщала "Страна", работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана начнутся в январе 2019 года.
Напомним также, что Кабмин изменил ПДД на круговых перекрестках.