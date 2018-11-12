Минрегион предлагает ввести обязательное проектирование разноуровневых развязок на интенсивных трассах. Об этом сообщает "Юрлига".

Сейчас при обустройстве левых поворотов никак не учитываются параметры плотности движения. Поэтому в новых изменениях в государственные строительные нормы (ГСН) относительно автомобильных дорог общего пользования запланировано ограничить обустройство левых поворотов на участках с высокой интенсивностью движения и предусмотреть в этих местах обязательное проектирование разноуровневых развязок, поскольку это очень важно для безопасности движения.

В частности, предлагается предусматривать обустройство левых поворотов только на участках дорог с интенсивностью до 20 тысяч автомобилей в сутки. В то же время на скоростных трассах (дороги категории 1-б) с интенсивностью движения свыше 20 тысяч автомобилей - обязательно обустраивать разноуровневые развязки.

Минрегион предлагает внести эти изменения в государственные строительные нормы по проектированию автомобильных дорог общего пользования (ДБН В.2.3-4-2015 "Автомобильные дороги. Часть І. Проектирование. Часть II. Строительство").

Как сообщала "Страна", работы по демонтажу конструкций Шулявского путепровода между улицами Довженко и Вадима Гетьмана начнутся в январе 2019 года.

Напомним также, что Кабмин изменил ПДД на круговых перекрестках.