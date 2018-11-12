Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 27,9125 грн/$1 с 27,8675 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,9-27,925 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 12 ноября снизился до 27,8987 грн/$1 с 27,8947 грн/$1.



Также Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 13 ноября до уровня 27,903737 грн/$1 по сравнению с 27, 891641 грн/$1 на 12 ноября 2018г.

Так курс основных валют на вторник составил:

100 долларов США - 2790.3737

100 евро - 3143.3560

10 российских рублей - 4.1324

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 ноября составил 324.3 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $265.3 млн.

Как сообщала Страна, Нацбанк в 2018 году изрезал на мелкие части 34 млрд гривен.

Мы писали, что с 1 декабря Нацбанк внедрил новый банковский норматив коэффициент покрытия ликвидности.

Также в НБУ отрицают, что хотели включать "денежный станок" и печатать деньги, чтобы спасти экономику.