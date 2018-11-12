Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга президента Марина Порошенко, заявляет, что выделил почти двухмиллионный грант общественной организации "Житомир - сделай громче!" на законных основаниях. Об этом сказано в письме-ответе Фонда "Стране".

Ранее мы опубликовали расследование, куда тратятся деньги УКФ.

В частности, выяснилось, что главой проекта "Житомир - сделай громче!", которому УКФ выделил почти 1,5 миллиона гривен, является жена вице-премьера по вопросам ЖКХ Геннадия Зубко. Именно Людмила Зубко указана в качестве одного из контактных лиц грантополучателя в договоре, опубликованном в системе Prozorro.

Эта же организация супруги вице-премьера получила еще 464 тысяч на проект "Монументальные памятники позднего модернизма Житомира и Житомирской области". Об этом также сообщается в системе Prozorro. Подписи и контакты супруги вице-премьера содержатся на проектной заявке, которая является приложением к опубликованному договору.

Поэтому мы поинтересовались, на каком основании фонд Марины Порошенко выделил грант на два проекта "Житомир - сделай громче!", а также на ряд других проектов, на которые деньги выделяются без всякого тендера.

Согласно письму-ответу, для осуществления поддержки проектов Фонда выбрана процедура закупки произведений искусства или закупка, связанная с защитой прав интеллектуальной собственности, или заключение договора о закупке с победителем архитектурного или художественного конкурса, которая для заключения договора с избранным участником требует предварительно проведения с ним переговоров.

В письме говорится, что заявитель ОО "Житомир - сделай громче", является юрлицом, зарегистрированных на территории Украины, которое имеет многолетний опыт реализации проектов, о чем было указано в проектной заявке. Среди примеров самых успешно реализованных проектов:

Проект "Seven" у партнерстве с послом Швеции Андреасом Фон Бекератом. Пьеса о мощном проявлении борьбы с дискриминацией, домашним насилием и нарушениями прав женщин в обществе. Организован и проведен музыкальный лагерь Мusic Сamp. Почти 200 детей без музыкального образования за 5 дней вычили мировые шедевоы на 4 языках и на глвной сцене города дали концерт. Фестиваль уличной еды- 2016, фестиваль Чудодеев. Семинары "Школа для кого и для чего?", "Трансформация культурных институций". Регулярные встречи с писателями Издательства Старого Льва. Игра-прогулка "Путешествие Житомирщиной" для лучшего ознакомления детей с историей города.

Также отмечается, что в соответствии с приказом №28 от 24.05.2018 Украинский культурный фонд утвердил Методику оценивания проектных заявок. Этой методикой руководствовались эксперты в свой оценке проекта. По результатам оценок экспертов, проект набрал 79 балов и был рекомендован к финансированию.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Госфонд Марины Порошенко закупил услуги по подаче напитков на 27 тысяч гривен.

Также мы писали о топ-10 культурных проектов, деньги на которые даст госфонд Марины Порошенко.