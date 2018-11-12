В НАТО не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными боеголовками. Об этом в понедельник, 12 ноября, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не собирается размещать новые ракеты с ядерными боеголовками в Европе", - заявил Столтенберг в ходе выступления в Берлине, передает Интерфакс.

"Но, как альянс, мы привержены безопасности всех его членов", - добавил он, говоря о ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Столтенберг подчеркнул, что члены НАТО неоднократно настоятельно призывали Россию к полному, поддающемуся проверке и прозрачному соблюдению ДРСМД. Он также вновь заявил, что США полностью соблюдают свои обязательства в рамках этого договора.

Кроме того, он отметил, что "Россия годами разрабатывала, производила, тестировала и развернула новую крылатую ракету SSC-8. Эти ракеты быстрые, и их трудно обнаружить, они могут нести ядерный боезаряд, время предупреждения о них сокращено до минут".

Как сообщала "Страна", США заявили, что проведут консультации с союзниками по НАТО о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отметим, что в МИД России рассказали о претензиях, которые выдвинули США перед разрывом ДРСМД.