Уголовный кодекс дополнен новой статьей 332-2, устанавливающей ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины. Соответствующий Закон № 2599-VIII "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины" вступил в силу 10 ноября, передает ЮрЛига.

Согласно новой норме, если кто-либо, задумавший причинить вред интересам государства, лицо, которому запрещен въезд на территорию Украины, представитель подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора, пересек границу любым способом вне пунктов пропуска или без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения, то он будет лишен свободы на срок до трех лет.

За повторное незаконное пересечение или пересечение группой лиц грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Указанные действия, совершенные с насилием или с применением оружия, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, соответствующий Закон на базе проекта № 7017 принят на заседании Верховной Рады 18 октября.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко подписал закон про уголовную ответственность за поездки в Крым и "ДНР".

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