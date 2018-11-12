Верховная Рада приняла законопроекты №8487 и №8488, которыми вводится акцизный налог на ввоз электромобилей из-за границы, пишет Лига.

Кроме изменения размера акциза и алгоритма формирования налога на бензиновые и дизельные авто, закон предусматривает введение акцизов на ввоз электромобилей из-за рубежа.

Парламент отменил их в прошлом году до 1 января 2019 года. Теперь акциз составит 1 евро за 1 кВт емкости аккумулятора. Это означает, что акциз электромобили Tesla составит 100 евро, на Nissan Leaf - 35-40 евро. Существенно это на цену машин не повлияет.

Напомним, в конце года перестает действовать закон, который отменял НДС для ввоза машин с электрической силовой установкой. Если Верховная Рада не продлит его действие, это значительно повлияет на стоимость электромобилей. Цены на авто вырастут минимум на 20%.

Ранее "Страна" сообщала, что главный евробляхер Украины Ярошевич после принятого Радой закона сжег свой Land Rover.

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