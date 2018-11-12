Бывшие бойцы повстанческой организации левого толка "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК) после ее роспуска в 2016 году нашли себе новое призвание, переквалифицировавшись в экскурсоводов, которые специализируются на экстремальном туризме, передает Reuters.

В период своей активной деятельности подразделения ФАРК базировались в основном в юго-восточных провинциях страны, в джунглях подножия Анд, на около 20% территории Колумбии. Поэтому неудивительно, что ее бойцы обладали великолепными навыками выживания в экстремальных и диких условиях. Именно эти свои умения они теперь и используют для помощи туристам, которые приезжают в страну на поиски экстремальных приключений. В их услуги входит, в том числе, сплав по бурным рекам.

ФАРК была сформирована в 1960-х годах как военное крыло Коммунистической партии Колумбии. Сначала организация действительно выступала, как партизанское леворадикальное соединение, однако в 1980-х годах начала заниматься также наркоторговлей и похищением заложников.

Из-за этого ряд стран мира, в частности, США, Канада, страны ЕС и многие латиноамериканские страны, относили ее к террористическим организациям. Только в 2012 году тогдашний президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил, что колумбийское правительство занялось предварительными переговорами с ФАРК с целью добиться прекращения конфликта. После четырех лет дискуссий 26 сентября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали мирное соглашение. Кстати, за это в 2016 году колумбийский президент получил Нобелевскую премию мира.

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