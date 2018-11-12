Украинская поп-дива Настя Каменских, которая презентовала новый клип "Lomala", заинтриговала своих поклонников новым путешествием и опубликовала селфи без косметики в нежно-изумрудном спортивном костюме из собственной линии одежды NKsport.

31-летняя певица позирует без макияжа с собранными волосами. "Сегодня у меня начинается новое путешествие. Нахожусь в предвкушении. Самолет взлетает уже через несколько мгновений. Есть догадки, куда я направляюсь?", - подписала фото певица.

Фото: kamenskux/Instagram

Снимок набрал более 34 тысяч лайков, а в комментариях поклонники отметили, что артистка отлично выглядит.

"Боже, ты все красивее и красивее", "Настюша, ты супер", "Милан шопинг, одета как раз под погоду в Италии", "Барышня вы прекрасны!", - пишут ей фолловеры, гадая в какую же страну отправится звездная артистка.

Ранее певица шокировала поклонников леопардовыми леггинсами, заправленными в носки.

Также "Страна" писала, как сильно похудевшая украинская певица Настя Каменских заснула на корточках в спортивном костюме.