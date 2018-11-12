Во вторник, 13 ноября, в Украине будет ветреная холодная погода с температурой воздуха днем не выше +13 градусов, а на востоке ожидается мокрый снег и до 8 градусов мороза. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На северо-востоке и в восточных областях столбики термометров опустятся до отметки -2...-8 градусов. Немного теплее будет на западе – там +6...+13 градусов. В некоторых районах на востоке может выпасть небольшой мокрый снег, а на юго-западе ожидается туман.

Всего в большинстве областей без осадков. В Киеве во вторник, 12 ноября, будет облачно, сыро, ветрено и холодно - до -6 градусов ночью и около нуля днем.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", первый снег может выпасть уже сегодняшней ночью в Сумской, Полтавской, Черниговской областях.

Ранее синоптики предупреждали, что на территорию Украины вторгнутся массы холодного воздуха с Востока.